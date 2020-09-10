Koronavirüs kararları peş peşe geliyor! Mardin'de 65 yaş ve üstüne kısıtlama

Tedbirlere uyulmaması ve yaz aylarının rehaveti nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ne yazık ki ülkemizde yeniden yükselişe geçti.

Ölümcül salgınla mücadele kapsamında da iller bazında yeni önlemler alınmaya başlandı. Her geçen gün yeni bir ilimizde alınan önlemler açıklanırken, bir kısıtlama kararı da Mardin'den geldi. Valilikten yapılan açıklamada kentte 65 yaş ve üstü vatandaşların sağlığını korumak adına yeni tedbirlerin alındığı belirtildi.

Sokağa çıkışlara saat kısıtlaması

Koronavirüsle mücadelede kentte yeni önlemlerin alındığını duyuran Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların saat 10.00-20.00 haricinde sokağa çıkmalarının yasaklandığını belirtti.

Toplu taşıma da kısıtlandı

Alınan yeni tedbirlere ilişkin valilikten yapılan açıklamada diğer önlemler de aktarıldı. Buna göre, kentte 65 yaş ve üstü vatandaşların belirli saatler içerisinde sokağa çıkmalarına izin verilmesinin yanı sıra, toplu taşıma araçlarını her gün sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanmalarına da izin verilirken; kentte kurulan semt ve ilçe pazarlarına saat 17.00'den sonra girişleri yasaklandı.