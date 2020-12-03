  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Koronavirüs kanser hastalarında en az 2 ay kalabiliyor
Korona Virüs

Koronavirüs kanser hastalarında en az 2 ay kalabiliyor

ABD'li bilim insanları, kanser tedavisi veya kemoterapi gören hastalarda koronavirüsün 2 aydan daha fazla bir süre kalabildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 02:37:00 - 2020-12-03 02:40:53
Koronavirüs kanser hastalarında en az 2 ay kalabiliyor

ABD'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün kanser hastalarında en az 2 ay kalabildiğini ortaya koydu. 

Çalışma kapsamında, kanser tedavisi gören koronavirüs hastalarından tükürük ve sürüntü örnekleri alındı. İncelemeler sonucu koronavirüsün, kanser tedavisi gören kişilerde 61 gün kalabildiği tespit edildi.

Ayrıca kanser hastalarının virüsü 20 güne kadar bulaştırabildikleri ve hiçbirinde antikor tespit edilmediği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden Mini Kamboj, "Sağlıklı bir bireyin koronavirüse enfekte olduktan yaklaşık 7 gün sonra bulaştırıcı olmayacağını daha önceki araştırmalardan da biliyoruz. Fakat kanser hastalarının bağışıklığı yok." ifadelerini kullandı.

Kanser hastalarının virüsü 3 hafta bulaştıraibildiklerini ifade eden Kamboj, "Bu, düşünmemiz gereken bir risk. Bağışıklığı düşük hastalarla ilgili uzun süre enfeksiyon riski oluşturabilecekleri konusunda önlemler almalıyız" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Defne Samyeli müsaade ediyor... Laikçi medyadan çocuk istismarı! 13 yaşından beri ağızları sulanarak...
Medya

Defne Samyeli müsaade ediyor... Laikçi medyadan çocuk istismarı! 13 yaşından beri ağızları sulanarak...

Defne Samyeli'nin müsaade etmesiyle 13-14 yaşından beri kızı Derin Talu, medya tarafından çocuk istismarına uğruyor. Ancak devlet bu kepazel..
Biden'dan flaş Türkiye açıklaması! 'İhtiyacımız olan kahrolası son şey nükleer kapasitenin artması'
Dünya

Biden'dan flaş Türkiye açıklaması! 'İhtiyacımız olan kahrolası son şey nükleer kapasitenin artması'

İran'da yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin Türkiye'nin de adını geçirerek İran nükl..
Sosyal medyada paylaşıldı! İbretlik görüntüler
Yerel

Sosyal medyada paylaşıldı! İbretlik görüntüler

Van'da uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen kadının ibretlik görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay