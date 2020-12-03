Koronavirüs kanser hastalarında en az 2 ay kalabiliyor

ABD'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün kanser hastalarında en az 2 ay kalabildiğini ortaya koydu.

Çalışma kapsamında, kanser tedavisi gören koronavirüs hastalarından tükürük ve sürüntü örnekleri alındı. İncelemeler sonucu koronavirüsün, kanser tedavisi gören kişilerde 61 gün kalabildiği tespit edildi.

Ayrıca kanser hastalarının virüsü 20 güne kadar bulaştırabildikleri ve hiçbirinde antikor tespit edilmediği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden Mini Kamboj, "Sağlıklı bir bireyin koronavirüse enfekte olduktan yaklaşık 7 gün sonra bulaştırıcı olmayacağını daha önceki araştırmalardan da biliyoruz. Fakat kanser hastalarının bağışıklığı yok." ifadelerini kullandı.

Kanser hastalarının virüsü 3 hafta bulaştıraibildiklerini ifade eden Kamboj, "Bu, düşünmemiz gereken bir risk. Bağışıklığı düşük hastalarla ilgili uzun süre enfeksiyon riski oluşturabilecekleri konusunda önlemler almalıyız" şeklinde konuştu.