Omicron varyantının etkisiyle tüm dünyada salgına karşı alınan tedbirler farklılık göstermeye başladı. Kimi ülkeler tüm kısıtlamaları kaldırırken kimi ülkelerde bölgesel karantinalar sürüyor. Son olarak İspanya, kovid-19’a grip muamelesi yapılacağını açıkladı. Türkiye’de ise açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı, HES kodu uygulamasına nokta konuldu. Ülkemizde karantina süresi ise 14 günden 7 güne indirildi. Peki, hasta bir kişi koronavirüsü kaç gün bulaştırabilir?

Koronavirüs kaç günde bulaştırıcılığını kaybeder? Karantinası biten testi pozitif olan hastalığı bulaştırır mı?

Uzmanlar Omicron varyantının kişileri 2-3 gün içerisinde hasta ettiğini önceki varyantlar gibi uzun bir kuluçka süresinin olmadığını ifade ediyor. 7 günlük karantina uygulamasının ardından vatandaşlardan PCR testi istenmiyor. Ancak yaşlı ya da kronik hastalıkları bulunan aile bireylerinin pek çoğu karantinanın ardından yeniden PCR örneği vermeyi uygun buluyor. Bazı vatandaşların ise karantina süreleri tamamlanmasına rağmen PCR testleri pozitif geliyor.

7 günün sonunda karantina uygulaması sona eriyor. Bu sebeple yeni bir karantina başlangıcı olmuyor. Ayrıca uzmanlar hastaların beş günlük süreçte bulaştırıcı olduklarını sonrasına hastalığı yayma durumunun olmadığını ifade ediyor.

İspanya'daki Uluslararası La Rioja Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr Vicente Soriano birkaç ay önce BBC'ye verdiği röportajda bulaştırıcılık için, "Virüsün yalnızca beş gün boyunca bulaşıcı olduğuna inanıyoruz. Başka bir deyişle, virüs, enfeksiyonun ikinci gününde testin pozitif çıkmasından sonra üç ile beş gün arasında başkalarına bulaşma yeteneğine sahip" ifadelerini kullandı.