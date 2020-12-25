Koronavirüs kabusu büyüyor! Dünya genelinde vaka sayısı 80 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 80 milyon 12 bin 892'ye ulaştı. En fazla vakanın kaydedildiği ülke 19 milyon 141 bin 356 ile ABD oldu. Vaka sayısında ABD'den sonra Hindistan 10 milyon 169 bin 743 vaka ile ikinci sıraya yerleşti. Brezilya ise 7 milyon 430 bin 980 vaka ile dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü 3. ülke oldu.

Brezilya'dan sonra en çok vakanın tespit edildiği 4. ülke, 2 milyon 992 bin 706 vaka ile Rusya oldu. Rusya'yı 2 milyon 527 bin 509 vaka ile Fransa takip etti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 753 bin'e ulaştı

Dünya genelinde Covid-19 kaynaklı ölümler ise 1 milyon 753 bin 955'e yükseldi. Virüse bağlı en fazla can kaybı 337 bin 399 ile ABD'de kayıtlara geçti. ABD'yi Brezilya, Hindistan, Meksika ve İngiltere takip etti. Brezilya'da şu ana kadar virüs nedeniyle toplam 190 bin 145 kişi, Hindistan'da 147 bin 379 kişi, Meksika'da 121 bin 172 kişi, İtalya'da 71 bin 359 kişi, İngiltere'de ise 70 bin 195 kişi hayatını kaybetti.