Koronavirüs insanları nasıl hasta ediyor? Bilim insanları açıkladı

Münih Teknik Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yeni tip koronavirüs salgınının insanları nasıl hasta ettiğine ilişkin önemli bir keşife imza attı. Araştırmacılar, koronavirüsün insan hücrelerini etkili bir biçimde enfekte etmek için Neuropilin-1 isimli bir reseptörü kullandığını tespit etti.

Münih Teknik Üniversitesi'nden araştırmacı Mika Simons ve ekibi tarafından gerçekleştirilen araştırma kapsamında, viral yüzey proteinleri yani virüsün sivri uçları incelendi.

Yeni tip koronavirüsün yüzey proteinlerine fazladan bir parça katmış olduğu ve bu parçanın da Ebola, HIV ve kuş gribinin çok patojenik türleri dahil birçok yıkıcı insan virüsünde bulunduğu belirtildi.

Araştırmacılar, bu parçanın solunum yolu, damarlar ve sinirlerde bol miktarda bulunan "Neuropilin-1" isimli reseptöre bağlanabildiğini ortaya çıkardı.

Helsinki Üniversitesi'nden virolog Giuseppe Balistreri, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ACE2'yi hücreye girişi sağlayan bir kapı gibi düşünürsek bu durumda Neuropilin-1 virüsü o kapıya yönlendiren faktör olabilir. ACE2, birçok hücrede çok düşük seviyelerde dışa vurulur. Bu nedenle virüsün kapıları bulması kolay değildir. Neuropilin-1 gibi diğer faktörler de virüsün kapıyı bulmasına yardım edebilir." ifadelerini kullandı.