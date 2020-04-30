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Korona Virüs

Koronavirüs insan yapımı mı? DNI'dan açıklama

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), yapılan tetkikler sonucunda, yeni tip koronavirüsün "insan yapımı" olmadığı ve "genetiğiyle oynanmadığı" sonucuna ulaştıklarını belirtti. Öte yandan virüsün, Çin laboratuvarında kaza sonucu ortaya çıkıp çıkmadığının araştırıldığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 19:16:00 -
Koronavirüs insan yapımı mı? DNI'dan açıklama

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ”insan yapımı” olmadığı ve ”genetiğiyle oynanmadığı” sonucuna ulaştığını bildirdi.

DNI’dan yapılan açıklamada, ”İstihbarat Topluluğu, Kovid-19 virüsünün insan yapımı veya genetik olarak değiştirilmediğine dair bilimsel verilerle hemfikir.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “salgının kaynağının enfekte hayvanlarla temas ya da bir Çin laboratuvarında kaza sonucu ortaya çıkıp çıkmadığının ise araştırıldığı” vurgulandı.

Trump yönetiminin iddiası çürüdü

Trump yönetimi, virüsün kaynağının Çin’in Vuhan kentindeki bir bulaşıcı hastalık laboratuvarı olabileceğini ileri sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, virüsün nereden çıktığının kesin olarak belirlenebilmesi için Çin’e, dışarıdan uzmanların Vuhan’daki laboratuvara girmesine izin vermesi çağrısı yapmıştı.

Pompeo, ”Vuhan Viroloji Enstitüsünün vahşi hayvan pazarından sadece birkaç kilometre uzakta olduğunu biliyoruz.” ifadesini kullanmıştı.

Çinli yetkililer ise söz konusu iddiaların ”asılsız” olduğunu belirtmişti.

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