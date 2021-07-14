  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ASELSAN'dan gururlandıran başarı
Komşuda yasaklar geri geliyor! Aşı olmayan açığa alınacak
Yunanistan’a yaptırım uygulamalı
Elazığ'da yangın! 60 dönüm alan zarar gördü
Korona Virüs Koronavirüs İngiliz uçak gemisini vurdu!
Korona Virüs

Koronavirüs İngiliz uçak gemisini vurdu!

Dünyaya tehdit olan koronavirüs İngiliz uçak gemisini vurdu. İngiliz uçak gemisi "Queen Elizabeth"teki mürettebattan yaklaşık 100'ünün Kovid-19 testi pozitif çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 13:21:00 -
Koronavirüs İngiliz uçak gemisini vurdu!

İngiltere kraliyet donanmasının en büyük savaş gemisi HMS Queen Elizabeth'te görev yapan mürettebattan yaklaşık 100'ünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

BBC'de yer alan haberde, HMS Queen Elizabeth'in 26 bin deniz millik seferi kapsamında 9 gemilik bir filoyla Hint Okyanusu'nda bulunduğu bilgisine yer verildi.

HMS Queen Elizabeth'te görev yapan mürettebattan yaklaşık 100 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, filodaki diğer gemilerinin de bundan etkilendiği kaydedildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece, mürettebatın tamamına Kovid-19 aşısının 2 dozunun yapıldığını ve salgının yönetildiğini belirtti.

Bakanlıktan bir sözcü, filodaki mürettebata düzenli test yapıldığını ve az sayıdaki mürettebatın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, bu durumun filonun görevinde aksamaya yol açmayacağını aktardı.

Kraliyet donanmasının amiral gemisi HMS Queen Elizabeth, dünya turu kapsamında beraberindeki 9 gemilik filoyla mayısta ülkedeki Portsmouth Limanı'ndan ayrılmıştı. Filoda yaklaşık 3 bin 700 kişilik mürettebatın görev aldığı bildirilmişti.

İngiltere'nin "en büyük ve en güçlü savaş gemisi" olarak ifade edilen HMS Queen Elizabeth 280 metre uzunluğa ve 40 savaş uçağı kapasitesine sahip. Aralık 2017'de İngiliz donanmasına teslim edilen gemi 3 milyar 900 milyon dolara mal oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay