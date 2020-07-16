Koronavirüs ile fark etmemiz gereken gerçekler

Çin’in wuhan şehrinde 2019 yılında ortaya çıkan ismine koronavirüs dedikleri bilimsel olarak covid-19 olarak isimlendirilen virüs kısa sürede dünya çapında bir salgın haline dönüştü. Tabii ki koronavirüsle ilgili çeşitli komplo teorileri mevcut bunlar arasında virüsün bir laboratuvardan sızdırıldığı ve bilinçli olarak yayılımına imkan tanındığı yönünde iddialar fakat biz bunun üzerinde durmayacağız.

Bir hayvan pazarında dinimiz İslam’ın yasak olarak adlandırdığı hayvanlardan insanlara geçmesi yoluyla daha sonra insandan insana bulaşması sonucu dünya çapında bir salgın haline dönüşen koronavirüs salgınından sonra şu günlerde yine Çin’de domuzda bulunan bir virüsün olduğu ve bu virüsün insana geçtiği ve yeni bir tehlike arz ettiği yönünde dünya basınında çeşitli haberler mevcut. Diyebileceğim şey şudur ki dinimiz İslam’ın çağlar öncesinde haram kıldığı birçok hayvan bugün Çin’in Wuhan şehrindeki hayvan pazarında satılması neticesinde virüsün insanlara bulaştığı tespit edildi.

Yine dinimiz İslam’a göre çiğ et yemek haramdır. Malesef Çinlilerin çiğ et yemek gibi bir alışkanlıkları mevcut ve hatta canlı canlı birçok hayvanı yedikleri yönünde birçok görüntü internet sitelerinde mevcut, hatta çocuk ceninlerini yedikleri ve orada çok sevilen bir yemek çeşidi olduğunu belki birçoğunuz biliyorsunuzdur.

Günümüz insanının İslam’ın hayat veren ilkelerine her zamankinden daha az bağlı olduğu bir zamanda böyle bir musibetle karşılaşmamız insanlık için büyük bir ibrettir.

Ne ibrettir ki dinimizin haram kıldığı yiyeceklerden insanlara geçerek, dünya çapında bir salgına dönüşen bir hastalıktan korunma yollarından en önemlisi sürekli biçimde beden temizliğinden geçmektedir.Bizler müslümanlar olarak günde 5 kez abdest alır ve temizliğin imandan olduğu düsturuyla temizlik adabı yüksek toplumlardanız. Daha küçüklüğümüzden itibaren anne ve babalarımız dışarıdan geldiğimiz zaman ellerimizi ve ayaklarımızı yıkamamızı, tuvaletten çıkınca ellerimizi güzel bir şekilde yıkamamızı ve haftanın belli günlerinde banyo yapmak yoluyla temizliği bizlere öğrettiler. Aslında bu bizlere İslam medeniyetinden gelen bir alışkanlıktır ve bugün bu çağda gördüğümüz üzere bu ahlaki öğütlerin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir. Bugün dünya çapında yaygın olan birçok zihinsel salgın hastalıkların ve bedensel salgın hastalıkların temel çözümü İslam’ın temel prensiplerine yönelmemiz ve onu içselleştirmemiz ile mümkündür. Bu yönüyle bizler müslümanlar olarak bu hakikatleri insanlığa ne kadar aktarabilirsek o kadar insanların ve toplumlarımızın kurtuluşuna vesile olabiliriz selâm ve dua ile...