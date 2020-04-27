Koronavirüs ilâcını biz bulabilirsek…

Güngör Büyükçınar/Balıkesir

Bilindiği gibi bu ölümcül korona virüs salgını nedeniyle 20 yaş altı 65 yaş üstü insanlar olarak evlerde kalma mecburiyeti ile yaklaşık evlerimizde bir aydan fazla hapis olup kaldık; evet bir aydan fazla diyo-rum da bu getirilen evde kal yasağının ne zaman sona ereceğini maalesef doğru dürüst bir bilen yok bizler bu durumda sanki evlerimizde müebbet hapis cezasına mı çarptırıldık. Peki bu koronavirüs aşısı veya ilacı bulunmazsa halimiz ne olur? Acaba yoksa hep böyle uzun zaman ev hapsinde mi kala-cağız?

İşte görüyorsunuz o televizyonlarda, açık oturumlarda konuşan koca koca bilgiç insanlar diyorlar ki; bu koronavirüs sözde bazı devletlerin içinde akıllı geçinen, üstün, ilerigelen kişilerin yapageldiği bir biyolojik savaş silahı olabileceğini söylüyorlar… Sonra şöyle açıklamalar yapıyorlar; sözde bu bir avuç akıllı geçinen kişiler bir gün gelecek dünyadaki bütün hükümetleri ortadan kaldırıp kendileri istedik-leri gibi dünyayı tek elden yönetmek için koronavirüs denilen bu ölümcül mikrobu sözde biyolojik bir silah olarak insan üzerinde kullanarak önce dünyadaki ihtiyarlardan başlayarak zaman içinde dünya-nın nüfusunu en aza indireceklermiş.

Televizyonlarda bazı bilgiç tahsilli konuşmacılar durmadan konuşup duruyorlar oysa bu çağda her şey apaçık ortada iken hâlâ bu koronavirüs mikrobunu insanlar keşfetti, insanlar buldu demek çok büyük bir yanlış velev ki bu koronavirüs mikrobunu bir avuç sivri zekalı insanlar biyolojik bir silah olarak keş-fetmiş olsalar bile her şeyi yoktan var eden Allah’ın yaratması dışında insanlar hiçbir şeyi yaratamaz-lar, keşfedemezler.. Ancak çalışanlar ilmi de bulur hayrı da şerri de…

Yüce Allah bazen insanları zalimlerin elleriyle cezalandırır.

Tabii bununla beraber insanlar cezayı hak etmedikçe yüce Allah kimseye zulüm etmez, cezalandır-maz, gazap etmez. İşte şimdi bu koronavirüs şerrinden bilhassa ülkemize hayırda yarışacak elimize çok büyük bir fırsat geçmiş vaziyette eğer bizim ilim bilim adamlarımız, üniversitelerimiz çalışıp bütün devletlerden ilk önce bu koronavirüs ilacını ve sonrasında da hemen aşıyı biz bulabilirsek milyarlarca ilaç ve aşı satışlarından Türkiye olarak trilyonlarca dolarları kazanmakla beraber dünyada birçok insa-nın da hayatlarının kurtarılmasına vesile olmuş oluruz. Tabii bu korona ilaçları ve aşılarını üniversiteli-ler, ilim bilim adamları olanlar bulacaklar yoksa sanayi bölgelerindeki kaportacılar, tamirciler bulacak değiller…

Selâm ve dualarımla.