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Korona Virüs Koronavirüs ilacı nasıl kullanılıyor? | Koronavirüs 8 ilaç birden mi içiliyor?
Korona Virüs

Koronavirüs ilacı nasıl kullanılıyor? | Koronavirüs 8 ilaç birden mi içiliyor?

Koronavirüs ilaçları zararlı mı? | Koronavirüs salgınında vakalar artsa da zatürre oranları pek çok ülkeye göre düşük seviyelerde ilerliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu durumun en önemli sebebinin erken dönemde ilaç kullanılmasıyla ilgili olduğunu belirtiyor. Koronavirüs ilacı kullanmaya başlayacak olanlar ilaçları nasıl hangi dozda kullanmaları gerektiğini merak ediyor. Peki, koronavirüs ilacı nasıl kaç tane içilecek?

Yeniakit Publisher
2020-11-30 00:58:00 - 2020-11-30 00:59:53
Koronavirüs ilacı nasıl kullanılıyor? | Koronavirüs 8 ilaç birden mi içiliyor?

Koronavirüs ilaçları içilmezse olur mu? | Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar konusunda pek çok asılsız iddia sosyal medyada dolaşıyor. Kimileri ilaçları kullanmadan da iyileşmenin mümkün olduğunu, kimileri ise kullanılan ilaçların çok ciddi yan etkileri olduğunu belirtiyor. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm hekimler mutlaka ilaçların kullanılması gerektiğini belirtiyor. İlk günlerde kullanılan ilaçların zatürre ihtimalini düşürdüğü ifade ediliyor. İlaçlarını düzenli kullanmayanların ise durumlarının ciddileştiği yapılan açıklamalarda belirtiliyor. Yalan yanlış iddiaların kafa karışıklığına yol açması sebebiyle ilaçların kullanımıyla ilgili Sağlık Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Peki, koronavirüs ilaçları tek seferde mi içilecek?

Koronavirüs ilacı nasıl kullanılıyor? | Koronavirüs 8 ilaç birden mi içiliyor?

Sağlık Bakanlığı tarafından küresel ölümcül salgın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik hazırlanan broşürler, 81 ile gönderildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliğinin sağlanması ve yanlış kullanımının önüne geçilmesi amacıyla Koronavirüs Bilim Kurulunun tanı ve tedavi rehberi uyarınca hazırlanan ve tüm illere gönderilen broşürlerde, "ilaç dozunun karıştırılması" konusuna açıklık getirildi.

Broşürlerde, hem ayaktan izlenecek komplike olmayan veya hafif-orta pnömonisi olan olası/kesin Kovid-19 olgularında hem de yatış endikasyonu olan Kovid-19 olgularında "Hidroksiklorokin ve-veya Favipiravirin" önerildiği, iki ilacın da mutlaka hekim tavsiyesi ve gözetiminde kullanılması gerektiği hatırlatıldı, erken başlanan ve doğru dozda alınan ilaçlarla devam edilen tedavinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediği ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğü vurgulandı.

Broşürlerde ilaçların kullanım zamanı ile dozlarına açıklık getirildi ve kullanımın uygun olmadığı hallere dikkat çekildi.

Favipiravir'in ilk gün sabah ve akşam 8'er tane, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3'er tane içilmesi gerektiği, gebelerde ve emziren annelerde Favipiravir kullanılmadığı kaydedildi.

Hidroksiklorokinin ise sabah ve akşam 1'er tane olmak üzere 5. günün sonunda toplam 10 tablet alınması önerilen broşürde bu ilacın, kalp rahatsızlığı ya da ritim bozukluğu olanlarda kullanılmadığı hatırlatıldı.

Herhangi bir yan etki görüldüğünde veya şikayetler artarsa hekime başvurulması gerektiğinin belirtildiği broşürler, vatandaşların aldıkları dozu işaretleyerek takip edebilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlandı.

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