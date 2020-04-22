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Korona Virüs

Koronavirüs hastası olduğunu gizledi, doğumdan sonra tedaviye alındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, doğum sancısının başlaması üzerine hastaneye kaldırılan ve koronavirüs hastası olduğunu gizleyen N.Ü. (22), doğuma alındı. Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren N.Ü., koronavirüs sebebiyle tedaviye alındı.

2020-04-22 23:21:00 -
Koronavirüs hastası olduğunu gizledi, doğumdan sonra tedaviye alındı

Kocaeli-Gebze’de, iddiaya göre A.D. ile hamile eşi N.Ü. özel bir hastaneye gitti. Yapılan koronavirüs testinde A.D.’nin sonucu negatif, N.Ü.’nün ise pozitif çıktı. N.Ü. tedavisine başka hastanede devam edeceğini belirterek hastaneden ayrıldı.

N.Ü., dün doğum sancılarının başlaması üzerine Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doğuma alınan N.Ü., sağlık görevlilerinden koronavirüs hastası olduğunu gizledi. Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren N.Ü., koronavirüs hastası olduğunun belirlenmesi üzerine tedaviye alındı.

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