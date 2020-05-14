Koronavirüs hastası 77 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu
Malatya’da yaklaşık 1 aydır koronavirüs tedavisi gören 77 yaşındaki kadın, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 77 yaşındaki kadın, taburcu edildi.
Ciddi solunum sıkıntısı ile hastaneye yatırıldı
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ciddi solunum sıkıntısı ve Kovid-19 tanısıyla yaklaşık bir ay önce yoğun bakım servisine yatırılan Kiraz Soylu, tedaviye olumlu yanıt verdi.
Sağlık personelinin çabası sonucu yoğun bakımdaki tedavisini tamamlanan ve alkışlarla normal servise alınan Soylu, bugün evine gönderildi.