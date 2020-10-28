Koronavirüs hastalarının yüzde 80'inde o vitaminin eksikliği dikkat çekti
İspanya'da yürütülen bir araştırmaya göre, koronavirüs hastalarının yüzde 80'inde D vitamini eksikliği olduğu belirlendi.
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, D vitamini eksikliği ve koronavirüs arasındaki ilişki bir kez daha kanıtlandı.
Yüzde 80'inde D vitamini eksikliği var
İspanya'daki Marques de Valdecilla Üniversite Hastanesinde incelenen 216 koronavirüs hastasının yüzde 80'inde D vitamininin eksik, erkeklerde D vitamini seviyelerinin kadınlardan daha düşük olduğu tespit edildi.
D vitamini düşük olan koronavirüs hastalarında ayrıca ferritin ve D-dimer gibi inflamatuvar işaretçilerinin serum düzeylerinin yükselmiş olduğu kanıtlandı.
Cantabria Üniversitesinden Dr. Jos Hernandez, D vitamini seviyesi düşük olan hastaların D vitamini almasını tavsiye etti.