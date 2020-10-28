Koronavirüs hastalarının yüzde 80'inde o vitaminin eksikliği dikkat çekti

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, D vitamini eksikliği ve koronavirüs arasındaki ilişki bir kez daha kanıtlandı.

Yüzde 80'inde D vitamini eksikliği var

İspanya'daki Marques de Valdecilla Üniversite Hastanesinde incelenen 216 koronavirüs hastasının yüzde 80'inde D vitamininin eksik, erkeklerde D vitamini seviyelerinin kadınlardan daha düşük olduğu tespit edildi.

D vitamini düşük olan koronavirüs hastalarında ayrıca ferritin ve D-dimer gibi inflamatuvar işaretçilerinin serum düzeylerinin yükselmiş olduğu kanıtlandı.

Cantabria Üniversitesinden Dr. Jos Hernandez, D vitamini seviyesi düşük olan hastaların D vitamini almasını tavsiye etti.