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Korona Virüs Koronavirüs hastalarını tespit edebilen robot geliştirildi
Korona Virüs

Koronavirüs hastalarını tespit edebilen robot geliştirildi

Mısırlı bir mucit, koronavirüs şüphesi olanlara COVID-19 testi, kan tahlili ve röntgen çekimi gibi işlemler uygulayabilen 'Cira-03' isimli bir robot geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 22:07:00 -
Koronavirüs hastalarını tespit edebilen robot geliştirildi

Mısır'da Mahmoud el-Komy isimli bir mucit, yeni tip koronavirüs salgınına karşı semptom gösterenlere Covid-19 testi, kan tahlili ve röntgen çekimi gibi işlemler uygulayabilen bir robot geliştirdi. 'Cira-03' ismi verilen robotun uzaktan kumandalı bir yapıya sahip olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan mucit Mahmoud el-Komy, tasarladığı yeni robotun hastaların ateşini ölçebildiğini ve maske takmayan insanları uyarabildiğini söyledi. Komy, bu sayede koronavirüslü hastalarla temasın azaltılabileceğini belirtti.

Söz konusu robotun tasarımını insanlara benzetmeye çalıştığını dile getiren mucit, yeni teknolojiyle birlikte koronavirüs bulaş riskini en aza indirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Mısır'da bir özel hastane tarafından testlerine başlanan robotla ilgili bir açıklama da hastanenin başhekimi Ebu Bekir El-Mihi'den geldi. El-Mihi, şu ana dek herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını ve robotun daha çok ateş ölçümü yapmak için kullanıldığını aktardı.

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