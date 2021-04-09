Koronavirüs hastaları oruç tutabilir mi? Covid geçirenler oruç tutacak mı?

Korona olan biri Ramazan'da oruç tutmalı mı? Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayı ve oruç ibadetiyle ilgili vatandaşlardan gelen sorular üzerine, kimlerin oruç tutup kimlerin tutamayacağına dair bir açıklama yaptı. Koronavirüs hastaları oruç tutabilir mi?

Koronavirüs hastaları oruç tutabilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayında, kimlerin oruç tutup kimlerin tutamayacağına dair bir açıklama yaptı.

“Rahmet ayı Ramazan-ı Şerif’in gölgesinin üzerimize düştüğü şu mübarek günlerde içinden geçtiğimiz koronavirüs küresel salgını sebebiyle vatandaşlarımız tarafından oruç ve Ramazan’la ilgili Din İşleri Yüksek Kurulu’na pek çok soru yöneltilmesi üzerine aşağıdaki hususların vatandaşlarımızla paylaşılması uygun görülmüştür.” denildi

“Yüce dinimizin ilkelerine göre her ibadetin ifa edileceği zaman, mekân ve şartlar vahiyle belirlenmiştir. Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teâla’nın emriyle (el-Bakara, 2/183-185) farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekûn ertelenmesi mümkün değildir.”

“Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları, hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır. Ayrıca oruç tutmanın bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dair kanıta dayalı tıbbi bir tespit bulunmazken aksine oruç tutmanın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler meydana getirdiğine ilişkin bilimsel yayınlar mevcuttur.”

Kimler orucu kazaya bırakabilir?

​-Koronavirüs teşhisi konulmuş olup doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenler

-Oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçireceği doktorlarca belirtilenler

​-Oruç tutamayacak derecede yaşlı olanlar

​-Oruç tutmaya engel kronik hastalığı bulunanlar

-Oruç tutmaları hâlinde hem sağlıklarının bozulmasından hem de sağlık hizmetlerinin aksamasından endişe eden sağlık çalışanları

​-Hamile veya emziren kadınlar

​-Ağır ve meşakkatli işlerde çalışıp sağlıklarının bozulacağından endişe edenler, mazeretleri devam ettiği sürece daha sonra kaza etmek üzere oruç tutmayabilirler.

Sağlık durumudan dolayı oruçlarını tutamayacak kişiler ne yapmalı?

Sağlık durumları hiçbir şekilde kaza oruçlarını tutmaya el vermeyenlerin tutamadıkları her bir gün için fakirlere bir oruç fidyesi ödemeleri gerekir.