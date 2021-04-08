Koronavirüs hastaları nasıl beslemeleri? Karantinada ne yenmeli?

Corona virüsene ( koronavirüs ) karşı bağışıklığımızı nasıl güçlendirebiliriz, corona virüse (koronavirüs) karşı bağışıklığımızı her zaman korumalıyız. Dengeli beslenme, günde 8-10 saat uyumak, egzersiz yapmak bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz, basit yürüyüşler, basit hareketler de egzersiz için yeterlidir. Takviye edici gıdalar herkeste aynı etkiyi göstermez önemli olan dengeli beslenmek, sağlıklı uyumak ve düzenli egzersiz bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Peki, koronavirüs hastaları nasıl beslenmeli?

Koronavirüs hastaları nasıl beslemeleri?

Aşağıda bağışıklık sisteminizi güçlendirecek 7 besin şu şekilde sıralanabilir:

Turunçgiller: Turunçgillerde bulunan C vitamini bağışıklık sistemini geliştirmeye yardımcı olur ve enfeksiyonlarla savaşan beyaz kan hücrelerinin yapımını artırır. En yaygın turunçgiller; greyfurt, portakal, limon, mandalina ve misket limonudur.

Brokoli: A, C ve E vitamini kaynağıdır.

Sarımsak: Taze, çiğ sarımsak antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir.

Zencefil: Boğaz ağrısını ve diğer enflamatuar hastalıkları azaltmaya yardımcı olur.

Zerdeçal: Anti-enflamatuar ve hastalık önleyicidir. Zerdeçalda doğal olarak bulunan kurkumin kan şekerini dengelemeye yardımcıdır.

Yeşil çay: Enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan polifenol adı verilen antioksidan kaynağıdır.

Ay çekirdeği: Fosfor, magnezyum, B-6 ve E vitamini içerir. Ayrıca triptofan kaynağıdır. Triptofan vücut tarafından doğal bir ruh hali dengeleyicisi kabul edilen serotonine dönüştürülür. Bu sayede, ay çekirdeği kaygı ve stresle başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

Bağışıklık sistemi için sadece gıdalar yeterli değil

Stres ve üzüntüyü en aza indirmek mümkünse uzak durmak gereklidir.

Düzenli yapılan spor ile güçlenen bedenin hem enerjisi artar hem hastalıklara karşı çok daha dirençli hale gelir. Spor yaparken kendinize haftalık hedefler koyarak ilerleyin.

Gece 6 saatten az uyuyan kişilerin kardiyovasküler hastalık riski altında olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Stres durumunda kaliteli uyku uyuyamıyorsanız melisa, papatya, rezene çayından destek almaya çalışın. Uyku düzeninizin oturması kalbiniz için oldukça önemlidir. Uyku veriminizin düştüğünü hissettiğiniz günlerde papatya, rezene veya melisa çayı gibi bitki çaylarından faydalanabilirsiniz.

Hem iştahı hem yemek yeme isteğini artıran bir hormon olan kortizol hormonu stres altındayken daha çok salgılanır ve bu durumda seçilen besinler ‘’comfort food’’ dediğimiz yüksek yağ ve yüksek karbonhidrat (şeker) içeriğine sahip gıdalar olur. Bu dönemde mümkün olduğunca şekerli, basit karbonhidrat içeriği yüksek gıdaları almamaya özen gösterin. Amerikan Kalp Derneği 2-18 yaş arasındaki çocukların günde 25 gramdan fazla basit şeker tüketmemesi gerektiğini önermektedir. Ayrıca Illinois Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre günlük su tüketimini 600 ml ye kadar artıran kişilerin günlük kalori alımının 70-200 kalori azaldığı gözlenmiş bununla beraber daha az sodyum, kolesterol ve basit şeker tükettikleri gözlenmiştir.