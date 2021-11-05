Koronavirüs hapında başarı oranını duyuruldu

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı geliştirilen aşılarla birlikte farklı alanlarda da çalışmalar sürüyor.

Biontech'le birlikte aşı çalışması yürüten Pfizer, koronavirüs hapı için çalışmalarına devam ediyor.

Pfizer, antiviral hapının koronavirüs üzerindeki etkisine dair araştırma sonuçlarını açıkladı.

Pfizer'ın hapı, yüzde 89 etkili

ABD merkezli ilaç devlerinden birbiri ardına koronavirüs ilacı açıklaması gelirken, Pfizer da Merck'in Molnupiravir isimli hapının ardından, kendi ilacının hastaneye yatırma ve ölüm oranlarında düşüş sağlama açısından yüzde 89 etki gösterdiğini açıkladı.

Molnupıravır, oranı yüzde 50 açıkladı

Merck'in Molnupiravir hapında ise bu oran yüzde 50 olarak açıklanmıştı. Tam deney verileri henüz her iki şirketten de gelmiş değil.