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Korona Virüs Koronavirüs hangi sıcaklıkta daha çok yayılıyor? Bilim insanları açıkladı
Korona Virüs

Koronavirüs hangi sıcaklıkta daha çok yayılıyor? Bilim insanları açıkladı

Fransa'da yapılan bir araştırma sonucu, Covid-19 enfeksiyonlarının yüzde 90'ının sıcaklığın 3 ila 17 derece arasında dalgalandığı zamanlarda daha çok yayıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 01:52:00 -
Koronavirüs hangi sıcaklıkta daha çok yayılıyor? Bilim insanları açıkladı

Fransa'da koronavirüsün hangi hava koşullarında daha bulaşıcı olduğuna dair yeni bir çalışma yayınlandı. Fransa Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Meteo France'ın alt iştiraki olan Predict tarafından yayınlanan araştırmaya göre, sıcaklık ve nemin virüsün yayılımında önemli faktörler olduğu tespit edildi.

Covid-19 enfeksiyonlarının yüzde 90'ının sıcaklığın 3 ila 17 derece arasında dalgalandığı zamanlarda yayıldığı belirtildi.

İklim koşullarıyla virüsün bulaşma potansiyelini karakterize etmek için oluşturulan indekse göre virüsün mutlak nemin 4 ila 9 gram arasında olduğu bölgelerde daha hızlı yayıldığı aktarıldı.

Çalışmayı gerçekleştiren Predict Services isimli şirketin başkanı Alix Roumagnac, yaptığı açıklamada "Virüs, hidrometrik sıcaklıklara bağlı olan damlacıklara bağlanıyor. Hava çok soğuk ya da çok sıcak olduğunda bu damlacıklar askıda kalamazlar" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Nisan ayında MIT ve Kanada'da faaliyet gösteren Toronto Üniversitesi tarafından yapılan iki farklı araştırma sonucu, hava sıcaklığının yeni tip koronavirüs enfeksiyonunu etkilemediği açıklanmıştı. Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar, Mart ayından bu yana ABD ve Kanada'da görülen 375 bin 600'den fazla Covid-19 vakasını incelemiş, hava sıcaklığının koronavirüse etkisi olmadığını belirtmişti.

Ancak Haziran ayında ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), bir virüsün işlevini yitirmesi için 60 dk boyunca 60°C sıcaklığa maruz bırakılması gerektiğini açıklamış, bu protokolün Ebola virüsünde yüksek bir başarı sağladığı belirtilmişti.

The University of Hong Kong tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan bir araştırmaya göre ise koronavirüsün 5 dakika boyunca 70°C sıcaklığa maruz bırakılması durumunda etkisini yitirdiği ifade edilmişti.

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