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Korona Virüs

Koronavirüs günlerinde bir güzel haber daha! Ünlü boksör bu sözlerle Müslüman oldu

Avusturyalı Boksör Wilhelm Ott, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Müslüman olduğunu açıkladı

2020-04-19 19:58:00 - 2020-04-19 21:19:28

37 yaşında Avusturyalı Boksör Wilhelm Ott Müslüman oldu.

Uzun yıllar İslam diniyle alakalı araştırmalar yaptığını ve corona virüsü süresince yeterince düşünme zamanı olduğunu belirtti ve kelime-i şehadet getirdi.

Kelime-i Şehadet getirdiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşan boksör, "Korona krizi, inancımı tekrar bulmam için bana gerekli dinlenmeyi verdi. İslam beni yıllardır işgal etti. Ama onunla hiçbir şey yapamayacağım zamanlar vardı ve kendimi politik olarak etkilememe izin verdim. Fakat zor zamanlar geçirdiğimde, İslami inanç bana gerekli gücü verdi. Hayat aşağı yukarı gider. Beyaz bir söz. Eğer ayakkabılarımda yürümeyi öğrenseydin, sadece ağlarsın.
İnancım artık tek gerçek Tanrı'yı ​​tanıyabilecek ve gururla söyleyebilmek için Şahada ile konuşabileceğim kadar güçlü, evet ben Müslümanım." sözlerine yer verdi.

Wilhelm Ott 2008 yılından beri profesyonel olarak boks yapıyor. Çıktığı 33 maçın 16’sını kazanan boksörün Müslüman boksörlerle müsabakalara çıktığı görülüyor.

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Yorumlar

hasan

kafaya alınan darbeler hasar bırakıyor . dikkat etmek lazım
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mert

hayırlı mübarek olsun önce cahiliyy adeti olan dövmelerinden kurtul ,zira allah kalıcı dövme yapanları lanetlemiştir
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