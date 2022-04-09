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Korona Virüs Koronavirüs genelgesi yürürlükten kaldırıldı
Korona Virüs

Koronavirüs genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Haziran 20221'de Resmi Gazete'de yayımlanan Covid-19 salgınında normalleşme tedbirleri"ni içeren genelge yürürlükten kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 12:09:00 - 2022-04-09 12:09:22
Koronavirüs genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu genelgeye göre, Haziran 2021 tarihinde yayımlanan 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler' konulu genelge yürürlükten kaldırıldı.

Yayımlanan genelge ile salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara uyulacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyeceği aktarıldı.

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