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Korona Virüs Koronavirüs geçirip, aşı olanlarda çıkan antikor düzeyi şaşırttı
Korona Virüs

Koronavirüs geçirip, aşı olanlarda çıkan antikor düzeyi şaşırttı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da yapılan bir araştırmada C0VİD-19'u geçirdikten sonra aşı olanlarda antikor düzeyinin 3 kat arttığını ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 15:51:00 -
Koronavirüs geçirip, aşı olanlarda çıkan antikor düzeyi şaşırttı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Bekir Sami Kocazeybek, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Neşe Saltoğlu ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Günay Can  öncülüğünde Sinovac aşısı uygulanan sağlık çalışanlarının antikor düzeyleri araştırıldı. Araştırma koronavirüs geçirdikten sonra aşı olanlarda antikor düzeyinin 3 kat arttığını ortaya çıkardı.

Sinovac aşısının yüksek düzeyde koruyuculuk sağladığını belirten Doç. Dr. Günay Can, "Araştırmamız Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki Sağlık çalışanları üzerinde Sinovac aşısını kısa ve orta vadedeki antikor etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Bu çalışmaya 345 sağlık çalışanı aldık. Bu araştırmaya alınan kişilerde birinci aşı sonrası 14'üncü gün, ikinci aşı sonrası 28'inci gün antikor düzeyine bakıldı. Araştırma sonrası sağlık çalışanlarının antikor düzeylerinin oldukça etkin olduğunu gördük. Takip ettiğimiz kişilerden sadece iki kişide antikor negatifliği söz konusu oldu. Bu da aşı etkinliğinin oldukça iyi olduğunu bize gösteriyor. Herhangi bir şekilde cinsiyet, yaş ve kilo farkı gözetmeden aşı oldukça yüksek düzeyde koruyuculuk sağlamaktadır" dedi.

Koronavirüs geçirmemiş kişilerde ikinci doz aşı oldukça önemli

Prof. Dr. Neşe Saltoğlu da "Uzun zamandan beri Sinovac aşısını kullanıyoruz. 3500 sağlık personelini bu şekilde aşı ettik. Biz de hem sağlık çalışanları üzerinde bir çalışma yaptık. Çalışmaya koronavirüs geçirmiş ve geçirmemiş sağlık çalışanlarını aldık. Amacımız koronavirüsü hem geçirmiş hem de geçirmemiş kişilerin antikor düzeylerine bakmaktı. Koronavirüsü geçirmemiş sağlık personellerinde birinci dozdan sonra vakaların yarısında antikor oluştu. İkinci doza geldiğimizde ise vakaların yüzde 99'unda antikor oluştuğunu gördük. Birinci aşı ile ikinci aşı arasında geçen sürede 36 sağlık personelinin virüs ile karşılaştığını gördük. Bu kişilerde hiçbir belirti ortaya çıkmadıö dedi.

"Diyabetik ve hipertansiyonu olan kişilerde antikor düzeyi daha düşük"

Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Koronavirüsü geçirmiş kişilerin ise aşıdan sonra antikor düzeyinde en az üç kat yükselme oldu. Koronavirüsü geçiren ve geçirmeyenleri kıyasladığımızda koronavirüs geçirenlerde antikor düzeyi geçirmeyenlere oranla iki kat daha yüksek olduğu belirlendi. Araştırma sonucunda sadece diyabetik ve hipertansiyonu olan kişilerde ilk aşıdan sonra antikor düzeyi biraz düşük olduğunu gözlemledik. Yine araştırmayı kan grubu açısından değerlendirdiğimizde herhangi bir farklılık olmadığını gördük."

"Çalışma sonrası sinovac aşısında başarılı sonuçlar aldık"

Gerçekleştirdikleri çalışma sonrası Sinovac aşısının etkin ve güvenilir olduğunun kesinlik kazandığını belirten Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, "Sinovac aşısında başarılı sonuçlar aldık. Çalışma sonrası aşı ile ilgili ciddi bir yan etki görmedik. Dolayısıyla vatandaşlarımızın hangi aşıyı bulursa onu olmaları gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü çalışma sonucunda gördük ki, aşı insanları ağır enfeksiyondan ciddi bir şekilde koruyor" dedi.

"Kovid geçirenlerde  aşı sonrası antikor düzeyi üç kat arttı"

Koronavirüs  atlatan kişilerde aşı sonrası antikor düzeylerinin yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Bekir Sami Kocazeybek ise,"Çalışma iki grup halinde sürdürüldü. Birinci grup enfekte olan sağlık çalışanı, ikinci grup ise hiç enfekte olmayan sağlık çalışanı olarak belirlendi. Bu iki gruba Sinovac aşıları yapıldı. Çalışma sonrası çarpıcı veriler ortaya çıktı. Birinci grupta enfekte olan 75 kişide antikor düzeyi 200'ün üzerinde çıktı. Ancak ikinci dozda bu antikorların yüzde 16 oranında düştüğünü görüldü. Ancak doğal antikorlardan sonra aşılama ile beraber antikorun üç kat arttığını belirledik. Buradan şu sonuca varabiliriz; Enfekte olan kişilerin vücudu virüsü tanıdığı için aşı sonrası antikor düzeyi yükseliyor. Aşılama gerçekten çok önemli. Hastalıktan koruma ve yoğun bakıma düşmeme konusunda elimizdeki tek silah aşılamadır" diye konuştu.

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