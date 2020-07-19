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Korona Virüs

Koronavirüs etkisini yine gösterdi! Türkiye, İran'a olan uçuşları askıya aldı

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Reza Jafarzadeh, artan koronavirüs vakaları sebebiyle Türkiye'nin İran'a olan uçuşları askıya aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 14:53:00 - 2020-07-19 15:22:37
Koronavirüs etkisini yine gösterdi! Türkiye, İran'a olan uçuşları askıya aldı

Türkiye, İran'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınları nedeniyle, ülkeye yaptığı uçuşları geçici bir süreliğine askıya alma kararı aldı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Reza Jafarzadeh, "Türkiye'den İran'a uçuşlar koronavirüs sebebiyle askıya alındı. Uygulama cumartesi günü başladı" ifadelerini kullandı.

İran sivil havacılık yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Türkiye'nin İran'a uçuşların askıya aldığını duyurdu. Açıklamayı ajanslar, son dakika ve "acil" koduyla servis etti.

IRNA haber ajansına konuşan bir sivil havacılık yetkilisinin Türkiye'nin İran'a uçuşları artan koronavirüs vakaları endişesiyle durdurduğunu açıkladı

"Uygulama cumartesi günü hayata geçirildi"

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Reza Jafarzadeh, "Türkiye'den İran'a uçuşlar koronavirüs sebebiyle askıya alındı. Uygulama cumartesi günü başladı" açıklamasını yaptı

16 Temmuz'da seferler başlamıştı

Koronavirüs salgını sebebiyle yurt dışına uçuşların iptal edilmesinin ardından 11 Temmuz'da THY normalleşme süreci kapsamında uçuşlara başlamıştı. İran'a ise ilk uçuş 16 Temmuz'da başkent Tahran'a yapılmıştı.

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