Koronavirüs dünyada etkisini artırırken Yeni Zelanda'dan sevindiren haber

Çin'de ortaya çıkan ve yüz binlerce insanın hayatına mal olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını her geçen gün etkisini artırırken, Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'da 100 gündür yurtiçi kaynaklı Kovid-19 vakası tespit edilmediği açıklandı.

Yeni Zelanda'da yetkililer vatandaşların normale hayata dönmesi ile virüs izleme sistemini kullanmaktan vazgeçmeleri, temel hijyen kurallarını uygulamamaları ve test yaptırmaktan kaçınmaları konusunda endişeli olduklarını dile getirirken, vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyarıp, Avustralya ve Vietnam’da yaşananlara vurgu yaptı.

"Salgına karşı kayıtsız kalamayız"

Ülkedeki koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Genel Müdürü Dr. Ashley Bloomfield, yerel kaynaklı vakaya rastlamadan 100 güne ulaşmanın önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, salgına karşı kayıtsız kalamayacaklarını da belirtti. Bloomfield yaptığı açıklamada, "Yerel kaynaklı vakaya rastlamadan 100 güne ulaşmak önemli bir kilometre taşıdır. Fakat salgına karşı kayıtsız kalamayız. Denizaşırı ülkelerde kontrol altına alınan virüsün yeniden ne kadar hızlı ortaya çıktığını ve yayıldığını gördük. Salgının yeniden başlaması durumunda hızla ortadan kaldırmaya hazırlıklı olmayız." ifadelerini kullandı.

23 aktif vaka bulunuyor

Şu anda 23 aktif koronavirüs vakası bulunan Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda’da, bugüne kadar bin 569 kişide korona virüs tespit edildi. Öte yandan ülkede şu ana kadar 22 kişi de koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.