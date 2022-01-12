Koronavirüsün bir gizemi daha çözüldü! 20 dakika detayı

İngiliz bilim insanları tarafından koronavirüsün solunan havada nasıl hayatta kaldığı ilk defa simüle edildi.

Hürriyet'in haberine göre, 2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs ile mücadele kapsamında bilim insanları mesailerinin büyük bir bölümünü Kovid-19'a ayırmış durumda.

Bu araştırmalar sayesinde virüsü daha iyi tanıyor ve onunla mücadelede elimizi güçlendiriyoruz.

Guardian'da yer alan habere göre, İngiltere'de yapılan bir araştırma ile virüsün bir gizemi daha çözüldü.

Koronavirüsün solunan havada nasıl hayatta kaldığına dair dünyanın ilk simülasyonu oluşturuldu ve oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Bristol Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre, Koronavirüs havada 20 dakika içinde bize bulaşma yeteneğinin yüzde 90'ını kaybediyor.

Aynı çalışmaya göre kaybın çoğu ilk 5 dakikada meydana geliyor. Ekip adına açıklamalarda bulunan Profesör Jonathan Reid, sonuçların maske kullanımının önemini bir kez daha kanıtladığının altını çizdi.

'Bulaşta en büyük risk insanlarla yakınlaşınca ortaya çıkıyor' diyen Reid, mesafenin virüsün bulaşıcı etkisini de azalttığını belirtti.