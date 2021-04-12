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Korona Virüs Koronavirüs çipi ilk kez görüntülendi! Derinin altına yerleştiriliyor
Korona Virüs

Koronavirüs çipi ilk kez görüntülendi! Derinin altına yerleştiriliyor

Amerikalı bilim insanları Kovid-19'u önceden saptayan bir miktoçip geliştirdi. Derinin altına yerleştirilen çiple vücuda koronavirüs girdiği anda uyarı veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 12:28:00 -
Koronavirüs çipi ilk kez görüntülendi! Derinin altına yerleştiriliyor

Koronavirüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken, her gün salgına karşı yeni çalışmalar yayınlanıyor.

Virüse karşı çözüm bulabilmek adına adım atan kurumlar arasında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da yer alıyor.

ABD ordusunun araştırma geliştirme (Ar-ge) merkezi olarak kabul edilen DARPA’nın (Savunma Ar-ge Projeleri Dairesi) salgına karşı geliştirdiği yeni cihaz görücüye çıktı.
ABD'li CBS kanalında yayınlanan 60 Minutes programı DARPA'nın geliştirdiği ve 'Kovid çipi' olarak anılan mikroçipi görüntüledi.

Semptomlar ortaya çıkmadan saptıyor

Söz konusu mikroçip derinin altına yerleştiriliyor ve vücuda koronavirs girdiği zaman semptomlar ortaya çıkmadan virüse saptıyor.

Başka bir deyişle insanların bedenlerinde taşıyacağı bu mikroçip erken uyarı sistemi gibi çalışıyor.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, DARPA bu projeye USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin neredeyse tüm personelinde KOvid-19 saptanmasndan sonra başladı.

KOVİD-19'u temizleyen filitre

Aynı haberlere göre, DARPA ayrıca, kişi diyalize bağlandığında Kovid-19 virüsünü kandan çıkarabilen bir filtre de geliştirdi.

DARPA'DA görev alan bilim insanlarının bu çalışma kapsamında İspanyol Gribi'ne karşı antikor üretmeyi de başardığı açıklandı.

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