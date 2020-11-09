Koronavirüs nasıl bulaşıyor? Çin’de ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Mart ve nisan aylarında Avrupa son derece zorlu günler geçirdi. Avrupa ikinci dalgayı yaşamaya başladı. Peki, virüsten korunmak mümkün mü? | Koronavirüs nasıl bulaşıyor?

Koronavirüs burundan mı bulaşıyor? | Maske nasıl doğru takılır?

Koronavirüs damlacık yoluyla bulaşıyor. Ağız, burun veya gözler yoluyla virüse maruz kalabilirsiniz. Bu sebeple uzmanlar maske kullanımını son derece önemsiyor. Hatta yapılan bilimsel çalışmalar kapalı ortamlarda mutlaka gözlük kullanılmasını gerektiğini ortaya koydu.

Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere uzmanlar vatandaşların maskelerini ağızlarını ve burunlarını kapatacak şekilde kullanmaları gerektiğini belirtiyor. Son yapılan araştırmalar virüsün burundan bulaştığını ortaya koydu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Havalar soğudu. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem COVID-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı” açıklamasını yaptı.