Koronavirüs bulaşıcılığı arttı mı? Bilim insanları açıkladı
ABD Michigan State Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma sonucu, yeni tip koronavirüsün geninde gerçekleşen mutasyonların, virüsü daha bulaşıcı bir hale getirdiği açıklandı.
Michigan State Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yeni tip koronavirüsün etkisini incelemek amacıyla yeni bir 'makine öğrenmesi modeli' geliştirdi. Matematik ve biyokimya Profesörü Guowei Wei tarafından geliştirilen bu makine öğrenmesi modeliyle birlikte virüslerin bulaşıcılığını inceleyen araştırmacılar, geninde gerçekleşen mutasyonlar ile birlikte koronavirüsün daha bulaşıcı bir hale geldiğini açıkladı.
20 binden fazla koronavirüs örneği inceledi
Çalışma kapsamında, virüsün bulaşıcılığını etkileyen proteinin gösterdiği değişimlere odaklanan araştırmacılar, 20 binden fazla koronavirüs örneği inceledi. Elde edilen bulgular, virüsün bilinen 6 alt türünden 5'inin daha bulaşıcı hale geldiğine işaret etti.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Profesör Guowei Wei, söz konusu çalışmanın, koronavirüsün tedavisi ve yayılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.