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Korona Virüs Koronavirüs bugünün tablosu | Koronavirüs yeni vaka sayısı
Korona Virüs

Koronavirüs bugünün tablosu | Koronavirüs yeni vaka sayısı

Koronavirüs Türkiye vefat edenler son durum | Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Salgın sebebiyle dünyanın dört bir yanından her gün binlerce vefat haberi geliyor. Peki, Türkiye'de bugün kaç vaka var? | 8 Kasım koronavirüs tablosu | Koronavirüs son durum

Yeniakit Publisher
2020-11-08 19:43:00 -
Koronavirüs bugünün tablosu | Koronavirüs yeni vaka sayısı

Koronavirüs 8 Kasım tablosu | Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vatanın ardından Sağlık Bakanlığı her gün güncel verileri yayınlıyor. Milyonlarca kişi son durumu, koronavirüsten kaç kişinin vefat ettiğini, günlük vaka sayısını merak ediyor. Peki, bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

Koronavirüs bugünün tablosu | Koronavirüs yeni vaka sayısı

Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 740 oldu, son 24 saatte 2 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

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