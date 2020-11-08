Koronavirüs 8 Kasım tablosu | Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vatanın ardından Sağlık Bakanlığı her gün güncel verileri yayınlıyor. Milyonlarca kişi son durumu, koronavirüsten kaç kişinin vefat ettiğini, günlük vaka sayısını merak ediyor. Peki, bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

Koronavirüs bugünün tablosu | Koronavirüs yeni vaka sayısı

Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 740 oldu, son 24 saatte 2 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın" ifadelerini kullandı.

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