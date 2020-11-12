Koronavirüs bu ülkelere hiç uğramadı
Yayılmaya tüm hızıyla devam eden yeni tip koronavirüs salgını bazı ülkeleri hiç etkilemedi. İşte tek bir koronavirüs vakası görülmeyen o ülkeler...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde pandemi haline gelen yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele dünya çapında sürüyor. Ancak virüsün uğramadığı ülkeler de bulunuyor.
Koronavirüsün etkilemediği ülkeler, bugüne kadar vaka bildirmeyen ülkelerden oluşuyor. İşte koronavirüs salgınının es geçtiği o ülkeler...
- Kiribati
- Marshall Adaları
- Mikronezya
- Nauru
- Palau
- Samoa
- Solomon Adaları
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Kiribati