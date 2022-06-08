Ülkemizde ilk koronavirüs vakası Mart 2020’de tespit edildi. İlk vakanın ardından kısıtlamalar uygulanmaya başladı ve ülkemizde binlerce kişi bu hastalıktan vefat etti 2022 yılıyla birlikte Omicron ülkemizde yaygın varyant haline geldi ve vaka sayıları azalmaya başladı. Vakaların azalmasıyla kısıtlamalar kaldırıldı. Son dönemde ise maske yasağının kalkmasıyla birlikte eski günlere dönüş başladı. Peki, koronavirüs vakaları yeniden artar mı?

Koronavirüs bitti mi? Kış aylarında koronavirüs vakası artar mı?

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının henüz bitmediğini ifade etti. Kovid-19 vakalarında düşüşün sürdüğünü belirten DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, buna rağmen can kaybı rakamlarının endişe verici olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, "Geçen hafta dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 7 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu çok büyük bir rakam." dedi.

Ghebreyesus, salgının bittiğine yönelik söylemlerin yanlış olduğunu yineleyerek, "Daha tehlikeli bir varyant her an çıkabilir ve çok sayıda insanı korumasız yakalayabilir. Salgın henüz bitmedi ve bunu, salgın bitene kadar söyleyeceğiz

" diye konuştu.