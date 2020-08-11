Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel'den kritik açıklama: Bir ailede 8-10 vaka gördük

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, yaz mevsimiyle birlikte artan yeni tip koronavirüs vaka sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vaka artışının bizim elimizde olan sebepler olduğunu belirterek, "Eğer biz maskeye, sosyal mesafeye, hijyen kurallarına dikkat edersek bu vaka sayılarının çok çabuk düştüğünü hep birlikte görebiliriz" ifadelerini kullandı.

"3 nokta çok önemli"

Koronavirüs vaka sayılarının artışında 3 noktanın çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Yamanel, öncelikle aile içinde önlem alınmamasının çok fazla virüs dağılımına neden olduğunun altını çizerek, "O nedenle aile içinde de mümkün olduğu kadar sosyal mesafeye dikkat etmek lazım. Eğer kendimizden şüphe ediyorsak mutlaka aile içinde de maske takmamız gerekir." dedi.

"Bir aileden 8-10 vaka görüyoruz"

Vaka sayılarının artışında ailenin önemli rol oynadığını dile getiren Prof. Dr. Yamanel, "Artışların sebeplerinden bir tanesi aileler. Bir aileden 8-10 vaka görüyoruz. Bu nedenle aile içi temastan mutlaka kaçınmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Aile içinde sosyal mesafeye de dikkat edilmesi gerektiğini belirten Yamanel, "Kendimizde belirtiler görüyorsak mutlaka maske takmamız gerekiyor. Aile içinde de teması en aza indirmemiz lazım. Hasta olmasak bile teması en aza indirmemiz gerekiyor. Çalışanların da aile içine geri dönüşlerde mutlaka sakınmaları gerekiyor. Aile içinden bir kişi bulaştırıcı olursa bütün aileye bulaşıyor ve vakalarımız genellikle ailesel vakalar haline geliyor." dedi.

"Sosyal ortamlarda çok fazla dağılıyor"

İkinci olarak sosyal ortamlarda dağılımın çok fazla olduğunu belirten Yamanel, "Düğünlerde, restoran, kafe gibi yerlerde dağılım fazla oluyor." ifadelerini kullandı.

"İş arkadaşlarımızdan geçişler çok fazla"

Üçüncü noktanın ise iş yerleri olduğunu belirten Prof. Dr. Yamanel, "İş yerlerinde de mutlaka tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. İş arkadaşlarımızdan geçişler çok fazla oluyor. Bu nedenle de iş yerinde hem sosyal mesafeye hem de maske takmaya özen göstermemiz lazım. Virüs hepimize bulaşabilir. Kendimizi virüslüymüş gibi, hep hastaymış gibi algılayarak zaten maske takıyoruz. Eğer hastaysak buna daha çok uymamız gerekiyor. O yüzden çekinilecek bir şey yok." dedi.

"Gidişat tamamen vatandaşımızın elinde"

Kurallara ve tedbirlere uyulduğu takdirde vaka sayılarının çok azaldığını fakat rehavete kapıldığı zaman sayıların tekrar artış gösterdiğini belirten Prof. Dr. Levent Yamanel, "Bu nedenle gidişat tamamen vatandaşımızın elinde. Kısıtlamalar şu an için düşünülmüyor ama kontrollü sosyal hayata alışmamız gerektiğini her zaman söylüyoruz. Ama özellikle toplu taşıma alanlarında çok dikkatli olmamız lazım. Toplu taşımalarda çok kalabalık oluşturmamamız lazım. Zaten oturma planları mevcut. Bir taşıta ne kadar kişinin bineceğine kadar her şey planlanmış durumda. Bunlara uymamız gerekiyor. Bunlara uyarsak bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum." dedi.

"Bayram ve tatilin yansıması bu hafta içerisinde belli olur"

Bayramın ve tatilin vaka sayısına ne zaman yansıyacağına ilişkin de açıklamada bulunan Yamanel, "Vatandaşımız da sıkıldı ama vurgulamamız gerekiyor; mutlaka sosyal mesafeye, maske kullanmaya ve hijyene dikkat etmemiz lazım. Bayramın ve tatilin yansımaları bu hafta içerisinde kendini belli edecektir. Ümit ediyorum ki bu sayılarla geçiştiririz ama artabilir. Vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi lazım" ifadelerini kullandı.