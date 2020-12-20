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Korona Virüs Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den mutasyon uyarısı
Korona Virüs

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den mutasyon uyarısı

Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü hakkında açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsünün, 2021’de yeni bir küresel pandemiye neden olabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 21:45:00 -
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den mutasyon uyarısı

İngiltere'de yeni tip Koronavirüs'ün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu saptanan bir mutasyonunun bulunması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklama yaptı. DSÖ'nün açıklamasında "Covid-19'un yeni mutasyonu hakkında İngiliz yetkililerle yakın temas hâlindeyiz. Analizler ve süren çalışmaların sonuçlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Üye ülkeleri ve kamuoyunu yeni virüs mutasyonunun özellikleri hakkında bilgi sahibi oldukça bilgilendireceğiz" ifadeleri yer aldı.

Koronavirüs'ün mutasyona uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü şu ifadeleri kullandı:

İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor. Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama, dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz.

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