Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Kritik toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak
Bugün saat 14.00'te Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplanacağı ve kritik toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapacağı bildirildi.
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saaat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplanıyor. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.