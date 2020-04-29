  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Kritik toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Bugün saat 14.00'te Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplanacağı ve kritik toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapacağı bildirildi.

2020-04-29 09:04:00 - 2020-04-29 09:36:28
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Kritik toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saaat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplanıyor. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı