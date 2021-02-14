Koronavirüs bilançosu artıyor! Dünya genelinde ölü sayısı açıklandı

Dünya genelindeki vaka sayısı 108 milyon 970 bin 592’ye ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 401 bin 124 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 milyon 400 bin 583’e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 494 bin 517 ile ABD'de kaydedildi.

Can kayıplarında bu ülkeyi 237 bin 601 ile Brezilya, 172 bin 557 ile Meksika, 155 bin 653 ile Hindistan, 116 bin 908 ile İngiltere, 93 bin 356 ile İtalya, 81 bin 448 ile Fransa, 79 bin 696 ile Rusya, 65 bin 361 ile Almanya, 64 bin 747 ile İspanya, 58 bin 883 ile İran, 57 bin 196 ile Kolombiya ve 50 bin 29 ile Arjantin izledi. Türkiye'de 27 bin 377 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde vaka sayısı 108 milyon 942 bin 884’e ulaşırken, virüs bulaşan 80 milyon 964 bin 288 kişi iyileşti. Halen 25 milyon 427 bin 733 hastanın tedavisi sürüyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 81 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 81 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 81 milyon 14'ü iyileşti.

ABD'de 18 milyon 113 bin 821, Hindistan'da 10 milyon 603 bin 213, Brezilya'da 8 milyon 678 bin 327 ve Rusya'da 3 milyon 577 bin 907 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 468 bin 419 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya'da 2 milyon 216 bin 50, İngiltere 2 milyon 125 bin 331, Almanya’da 2 milyon 112 bin, Kolombiya'da 2 milyon 72 bin 793, Arjantin'de 1 milyon 814 bin 160, Meksika'da 1 milyon 535 bin 786, Güney Afrika'da 1 milyon 385 bin 996 ve Polonya'da 1 milyon 336 bin 467’ye ulaştı.

Dünya genelinde 25 milyon 419 bin 737 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.