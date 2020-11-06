  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Koronavirüs belirtisi olabilir! Uzmanlardan kritik uyarı
Korona Virüs

Koronavirüs belirtisi olabilir! Uzmanlardan kritik uyarı

İngiliz Dermatologlar Derneği tarafından yapılan araştırmalar, kabuklanmış ve kuru dudakların ya da bu yöndeki hissin bir koronavirüs belirtisi olabileceğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 08:35:00 -
Koronavirüs belirtisi olabilir! Uzmanlardan kritik uyarı

CHIP'te yer alan habere göre, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında virüsün yeni bir semptomu ortaya çıktı. Araştırma sonucuna göre, virüsü taşıyan kişilerin ateş ve öksürük gibi semptomlara ek olarak dudaklarda kabuklanma ve kuruluk gibi etkiler de görülebiliyor.

İngiliz Dermatologlar Derneği araştırma sonuçları ile ilgili, "Kovid-19 salgını sırasında, sağlık kurumları tarafından listelenen ana ateş ve öksürük semptomlarına ek olarak, virüsü olan kişilerin ciltlerinde de semptomlar geliştirebileceği açıkça ortaya çıktı" dedi.

Bu semptom Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) web sitesinde resmi bir semptom olarak listelenmemiş olsa da, Çin ve Avrupa'dan gelen raporlar , koronavirüs vakalarının yüzde 20'sine kadarının cildinin de etkilenebileceğini gösterdi. Ayrıca Eatthis.com bir ankete katılanların %75'inin Kovid-19 semptomu olarak çatlak veya kuru dudaklar yaşadığını ortaya çıkardı.

İngiliz Dermatologlar Derneği, "Bu virüs, birçok bağışıklık reaksiyonunu tetiklediğinden, cildin de etkilenmesi şaşırtıcı değil. Dudaklar iyileştikçe ağrıyabilir ve kuru ve pullu hale gelebilir. Ağız içinde de ağrı oluşabilir." uyarısında da bulundu.

Kurumuş dudaklar sadece koronavirüs anlamına gelmez

Sadece kuru, çatlamış dudaklara sahip olmanız, koronavirüs kaptığınız anlamına gelmez. Kuru dudaklar, yalnızca virüslerle değil, birçok şeyle ilişkili çok yaygın bir sorundur. Hava durumu, dudakların aşırı yalanması ve hatta bazı ilaçlar gibi nedenlerle kuru veya çatlamış dudaklara sahip olabilirsiniz.

Özellikle soğuk havalar yaklaşırken, iklim değişikliğinden dolayı daha kuru, çatlamış dudaklar herkesin sorunu haline gelebiliyor. Bunu gün boyunca dudak kremi uygulayarak , bol su içerek ve hatta geceleri odanızda nemlendirici kullanarak tedavi edebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ulvi

Evet bu korona uçuyor kaçıyor k....dan alev saçıyor.Katılıyorum.
  • Yanıtla
Reklam izleyip para kazanma
15 Temmuz

Reklam izleyip para kazanma

İnternetten para kazanmanın yolları | Günümüzde pek çok kişi evden çıkmadan internet üzerinde ek gelir elde etmenin yollarını arıyor. Peki, ..
Başkan Erdoğan 1939'u hatırlattı
Gündem

Başkan Erdoğan 1939'u hatırlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremin ardından hükümeti hedef alan CHP kanadına çok sert tepki gösterdi.
ABD'deki seçim sayımları devam ederken Beyaz Saray'dan gelen fotoğraf bomba etkisi yaptı
Dünya

ABD'deki seçim sayımları devam ederken Beyaz Saray'dan gelen fotoğraf bomba etkisi yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine ilişkin sayım işlemiyle ilgili tartışmalar devam ederken, sosyal medyanın gündemine bo..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay