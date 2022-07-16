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Korona Virüs Koronavirüs belirtileri değişti mi? Koronavirüs yeni belirtileri var mı?
Korona Virüs

Koronavirüs belirtileri değişti mi? Koronavirüs yeni belirtileri var mı?

Omicron varyantıyla birlikte hem ülkemizde hem de pek çok ülkede kısıtlamalar gevşetildi. Ancak son zamanlarda vaka sayılarında bir artış yaşandığı gözleniyor. Peki, yeni korona belirtileri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2022-07-16 17:23:00 -
Koronavirüs belirtileri değişti mi? Koronavirüs yeni belirtileri var mı?

Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. Salgının ilk iki yılı sıkı tedbirler uygulandı. Omicron varyantıyla birlikte ise yasaklar kaldırıldı. Son günlerde ise alt varyantlar sebebiyle vaka sayılarında bir artış gözlendiği uzmanlarca ifade ediliyor. Peki, koronavirüsün yeni belirtileri nelerdir?

Koronavirüs belirtileri değişti mi? Koronavirüs yeni belirtileri var mı?

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) corona virüse yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomları açıkladı.  17 bin 500 kişiden gelen verilerle hazırlanan yeni semptomlarda ilk sırada boğaz ağrısı yer aldı. Daha önce ilk sırada yer alan ateş ve koku kaybı sorunlarının ise azaldığı görüldü. NHS'nin açıkladığı koronavirüs belirtileri şöyle:

Boğaz Ağrısı       %58 

Baş Ağrısı            %49

Burun Tıkanıklığı  %40

Kuru Öksürük  % 40

Burun Akıntısı %40

Balgamlı Öksürük  %37

Ses Kısılması  %35

Hapşırma  %32

Yorgunluk           %27

Kas Ağrısı            %25

Baş Dönmesi  %18

Lenf Bezlerinin Şişmesi                                %15

Göz Ağrısı           %14

Koku Hissi Değişimi         %13

Göğüs Ağrısı  %13

Ateş % 13

Terleme veya Titreme   %12

Nefes Darlığı   %11

Kulak Ağrısı  %11

Koku Kaybı   %10

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