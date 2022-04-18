Koronavirüs başladığı yerde! Çin'de ölümler yeniden başladı
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs, tüm ülkelerdeki etkisini yitirirken karantinadaki Şangay kentinde ölümler yeniden başladı.
Dünya genelinde etkisini yitiren koronavirüs salgını, Çin'in Şangay kentinde yeniden ölümlere sebep oldu.
Kentte kabus başladı!
Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'de koronavirüs kabusu tekrar başladı.
Milyonlarca kişinin haftalardır karantinada olduğu Şangay kentinde koronavirüs kaynaklı ölümler yaşandı. Şangay Sağlık Komitesi’nden yapılan açıklamada, 3 kişinin Covid-19 kaynaklı nedenlerden hayatını kaybettiği belirtildi.
Şangay Sağlık Komitesi:
3 yeni ölüm bildirildi. Hayatını kaybedenlerin hepsi yaşlı ve akut koroner sendrom, diyabet, hipertansiyon gibi ciddi hastalıkları var. Covid-19’a karşı aşılı değiller. Hastaneye yatırıldıktan sonra durumları kötüleşti.