Koronavirüs bağırarak konuşunca da bulaşıyor: Ağızdan çıkan damlacıklar 14 dakika havada kalabiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayınlanan yeni bir araştırma Covid-19'un sadece öksürme ve hapşırma ile değil yüksek sesle konuşarak ya da bağırarak da yayıldığını ortaya koydu.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, virüsü taşıyan bir kişinin maskesiz şekilde yüksek sesle konuşması ya da bağırması durumunda etrafa yayılan virüslü tükürük damlacıklarının havada 8 ila 14 dakika kalabildiğini kanıtladı.

Araştırmaya katılan kişilerden bir dakika boyunca yüksek sesle konuşulması istenen araştırmada hassas lazerlerle damlacıkların kapalı bir ortamda ne kadar sürede yok olduğu incelendi.

Bir dakikalık konuşma süresinde hastalıklı bir kişinin en az bin virüslü damlacığı havaya yaydığını tespit eden uzmanlar, taneciklerin en az sekiz; hatta bazılarının 14 dakika havada kalabildiğini gözlemledi.

Maske takmanın hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan araştırmacılar, bazı kişilerin yüksek sesle konuşmaları ya da bağırmaları sırasında yaydıkları damlacık sayısının sadece bir dakikada 100 bine ulaştığının da altını çizdi.