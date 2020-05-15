  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Yeni takvim belli oldu

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl?

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 262 bini geçti

Kovid-19 otomotiv endüstrisini 'güncelleyecek'
için kalan
Korona Virüs

Koronavirüs bağırarak konuşunca da bulaşıyor: Ağızdan çıkan damlacıklar 14 dakika havada kalabiliyor

Koronavirüs bağırarak konuşunca da bulaşıyor: Ağızdan çıkan damlacıklar 14 dakika havada kalabiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:52:00 - 2020-05-15 11:54:34
Koronavirüs bağırarak konuşunca da bulaşıyor: Ağızdan çıkan damlacıklar 14 dakika havada kalabiliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayınlanan yeni bir araştırma Covid-19'un sadece öksürme ve hapşırma ile değil yüksek sesle konuşarak ya da bağırarak da yayıldığını ortaya koydu.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, virüsü taşıyan bir kişinin maskesiz şekilde yüksek sesle konuşması ya da bağırması durumunda etrafa yayılan virüslü tükürük damlacıklarının havada 8 ila 14 dakika kalabildiğini kanıtladı.

Araştırmaya katılan kişilerden bir dakika boyunca yüksek sesle konuşulması istenen araştırmada hassas lazerlerle damlacıkların kapalı bir ortamda ne kadar sürede yok olduğu incelendi.

Bir dakikalık konuşma süresinde hastalıklı bir kişinin en az bin virüslü damlacığı havaya yaydığını tespit eden uzmanlar, taneciklerin en az sekiz; hatta bazılarının 14 dakika havada kalabildiğini gözlemledi.

Maske takmanın hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan araştırmacılar, bazı kişilerin yüksek sesle konuşmaları ya da bağırmaları sırasında yaydıkları damlacık sayısının sadece bir dakikada 100 bine ulaştığının da altını çizdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı