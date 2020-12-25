Koronavirüs atlatanlara bir iyi haber daha

Avustralyalı bilim insanları, koronavirüs geçiren hastaların virüse karşı ne kadar süre bağışıklık kazandığına ilişkin yeni bir araştırma yayınladı.

'Science Immunology' dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında, koronavirüs atlatan kişilerin virüse karşı kazandıkları bağışıklığın 8 ay sürebileceği belirtildi.

Çalışma, Monash Üniversitesi, The Alfred Hastanesi ve The Burnet Enstitüsü ortaklığında yürütüldü. Covid-19 teşhisi konulan 25 hastadan ve virüse yakalanmayan 36 kişiden alınan kan örnekleri incelendi.

Koronavirüs hastalarının kan örneklerinde semptomlar görülmeye başlandıktan 20 gün sonra antikorların etkisini yitirdiği gözlemlendi. Ayrıca antikorlar gitse de hafıza B hücrelerinin kalmaya devam ettiği, bu hücrelerin koronavirüse karşı 8 ay bağışıklık sağladığı ifade edildi.

Monash Üniversitesinden immünolog Menno Van Zelm, aşının sağladığı bağışıklığın ne kadar süreceği konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirterek, yürüttükleri araştırmanın, aşının uzun vadede koruma sağlayacağına dair büyük bir umut verdiğini dile getirdi.