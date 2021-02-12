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Korona Virüs Koronavirüs aşıya rağmen hız kesmiyor
Korona Virüs

Koronavirüs aşıya rağmen hız kesmiyor

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 108 milyon 26 bin 145’e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 03:03:00 -
Koronavirüs aşıya rağmen hız kesmiyor

ABD, 27 milyon 906 bin 565 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 878 bin 758 ile Hindistan, 9 milyon 662 bin 305 ile Brezilya, 4 milyon 27 bin 748 ile Rusya, 3 milyon 985 bin 161 ile İngiltere, 3 milyon 385 bin 622 ile Fransa, 3 milyon 23 bin 601 ile İspanya, 2 milyon 683 bin 403 ile İtalya, 2 milyon 564 bin 427 ile Türkiye, 2 milyon 316 bin 721 ile Almanya, 2 milyon 173 bin 347 ile Kolombiya, 2 milyon bin 34 ile Arjantin, 1 milyon 957 bin 889 ile Meksika, 1 milyon 570 bin 658 ile Polonya, 1 milyon 496 bin 455 ile İran, 1 milyon 482 bin 412 ile Güney Afrika, 1 milyon 258 bin 94 ile Ukrayna, 1 milyon 203 bin 502 ile Peru, 1 milyon 191 bin 990 ile Endonezya ve 1 milyon 64 bin 952 ile Çekya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 369 bin 67 kişi yaşamını yitirdi, 80 milyon 67 bin 640 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 440 bin 137 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

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