Koronavirüs aşısıyla ilgili umutlandıran gelişme

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısına ilişkin umutlandıran bir gelişme yaşandı. Aşıyla ilgili açıklamalarda bulunan AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, aşılamanın Aralık ayında uygulanmaya başlayacağını öne sürdü.

Aşının yaz aylarında enfeksiyon oranlarının düşmesi nedeniyle klinik deneylerinin yavaşladığını söyleyen Soriot, vakalar yeniden artmasıyla birlikte ihtiyaç duydukları verilere ulaşmaya başladıklarını belirtti.

Soriot, "Aşının henüz işe yarayıp yaramadığını hiçbirimiz bilmiyoruz. Sonuçlar buna ve ne kadar uzun süre koruduğuna ilişkin diğer sorulara da yanıt verecek. Geniş çaplı olarak aşılama işlemine Ocak 2021'de geçilmesi mümkün. Aralık ayında bile olabilir" ifadelerini kullandı.

Onay aldıkları takdirde 2020 bitmeden yüz milyonlarca doz aşıyı yetiştirme konusunda kendilerine güvendiklerini dile getiren Soriot, bir doz aşının 4-5 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağını kaydetti.