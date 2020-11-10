Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının fiyatı belli oldu. Yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklanan aşının doz başına 19,5 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı belirtildi.

ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayan Pfizer, söz konusu aşının 43 binden fazla gönüllüye uygulandığını ve virüse karşı yüzde 90 oranında etkili olduğunu duyurmuştu.

ABD ile yapılan yeni bir anlaşma neticesinde, iki doz olarak uygulanacak aşının doz başına fiyatının 19,5 dolar olacağı belirlendi. Aşının diğer ülkelerdeki fiyatı ise henüz belli olmadı.