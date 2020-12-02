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Korona Virüs Koronavirüs aşısını uygulamaya kimlerden başlanacak?
Korona Virüs

Koronavirüs aşısını uygulamaya kimlerden başlanacak?

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantısı sonrası yazılı açıklama geldi. Bakan Koca aşının ilk olarak kimlere uygulanacağını açıkladı. Peki, Koronavirüs aşısını uygulamaya kimlerden başlanacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-02 23:44:00 -
Koronavirüs aşısını uygulamaya kimlerden başlanacak?

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada aşılanmanın 4 aşamada yapılacağını belirtildi.

Koronavirüs aşısını uygulamaya kimlerden başlanacak?

Aşı gündemi ile toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada,

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.

Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor. Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi beklenmektedir.

Şu anda teminine en yakın olduğumuz üç aşıdan birisi olan, sözleşme imzaladığımız aşı ile ülkemizde geliştirilen aşılardan ilk klinik çalışmalara ulaşan aşı 'inaktif' diye bilinen aşılardır.

Aşılar geldiğinde önce Halk Sağlığı ve TİTCK laboratuvarlarınca ülkemize ithal edilen tüm aşılarda uygulanan incelemeler yapılacaktır.

Covid-19 aşıları ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek, uygulamaya bu aşamadan sonra geçilecek.

Gelişmeler beklediğimiz yönde olumlu seyrederse Türkiye, aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden olacaktır.

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