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Korona Virüs Koronavirüs aşısını çocuklarda da deneyecekler
Korona Virüs

Koronavirüs aşısını çocuklarda da deneyecekler

İlaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının pediatrik testine başlayan ilk batılı ilaç firması oldu. FDA 3.Faz denemelerini aralarında 12 yaşındaki çocukların da bulunduğu 48.400 katılımcıyı kapsayacak şekilde genişletmesini kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 03:22:00 -
Koronavirüs aşısını çocuklarda da deneyecekler

Çok uluslu ilaç devi Pfizer, Pazartesi günü pediatrik denemeler başlatmak için federal onay aldığını ve daha genç gönüllüler üzerinde yapılan testlerin, araştırmacıların daha iyi gözlem yapmasını sağlayacağını savundu.

Genişletilmiş test, Pfizer ve diğer bazı ilaç üreticileri 3. aşama denemelerini tamamlamak ve aşılamaları için acil FDA onayı almak için yarışırken, Pfizer şu anda önde gelen ve çocuklar için teste başlayan ilk firma oldu. Şirket, aşının etkinliği hakkında Ekim ayı sonuna kadar veri elde etmeyi beklediğini söyledi.

Pifizer 12 yaşındaki çocukların da bulunduğu 48.400 katılımcıda koronavirüs aşısını test edecek.

Bir başka ilaç devi Johnson & Johnson ise yetişkinler için güvenlik sağlandıktan sonra "yılın ilerleyen aylarında" çocuklar için çalışmalar başlatacağını söylüyor .

 

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