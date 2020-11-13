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Korona Virüs Koronavirüs aşısını bulmuşlardı... İsrail ile anlaşma imzaladılar
Korona Virüs

Koronavirüs aşısını bulmuşlardı... İsrail ile anlaşma imzaladılar

Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, koronavirüs aşısı için İsrail ile anlaşma imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:07:00 -
Koronavirüs aşısını bulmuşlardı... İsrail ile anlaşma imzaladılar

Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıyı satın almak isteyen İsrail, şirketle anlaştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısı satın almak için Pfizer ile anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Netanyahu, Pfizer'den 8 milyon dozluk aşı alacaklarını ve bunun da 4 milyon İsraillinin virüse karşı aşılanmasını sağlayacağını ifade etti.

Potansiyel Kovid-19 aşısının gelecek yıl ocak ayından itibaren İsrail'e ulaşmaya başlayacağını dile getiren Netanyahu, ilerleyen aylarda gelecek aşı miktarının artacağını kaydetti.

"Tünelin sonunda ışık göründü" diyen Netanyahu, başka kaynaklardan da aşı getirmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Pfizer ile BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu duyurulmuştu.

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