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Korona Virüs Koronavirüs aşısında yeni gelişme! Yüzde 100 etki sağlıyor
Korona Virüs

Koronavirüs aşısında yeni gelişme! Yüzde 100 etki sağlıyor

ABD'li araştırmacılar, burundan uygulanan koronavirüs aşısının yüzde 100 etkili olduğu sonucuna ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 13:13:00 -
Koronavirüs aşısında yeni gelişme! Yüzde 100 etki sağlıyor

Financial Express’in haberine göre, hayvanlar üzerinde yapılan araştırma, tek doz ve geleneksel aşılardan farklı olarak sprey yoluyla burundan alınan Kovid-19 aşısının bağışıklık ve yayılım açısından yüzde 100 etkinliğe sahip olduğu bulgusuna ulaştı.

Araştırmacılar, burundan alınan tek doz aşının farelerde Kovid-19'a karşı yüzde 100 etkinlik sağladığını ve virüsün hayvandan hayvana bulaşmasını engellediğini buldu.

Georgia ve Iowa üniversitelerinden ortak bir ekip tarafından yürütülen araştırmaya dair bulgular, Science Advances dergisinde yayımlandı.

Sadece tek doz olarak uygulanan aşının, normal buzdolabı sıcaklığında 3 aya kadar saklanabiliyor olması da depolama konusunda büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan aşının burun yoluyla uygulanması, özellikle iğne korkusu olan insanlar için aşılamayı daha makul hale getiriyor.

Yürütülen çalışma, aşının hücresel bağışıklık ve antikorları içeren bölgesel bağışıklık üretmede başarılı olduğu sonucuna ulaştı.

Bharat Biotech ve Kanada merkezli Senotize şirketleri de dahil birçok ilaç firması, burun aşılarını deniyor.

Ayrıca Rusya, Kovid-19 aşısının burun spreyi versiyonunu test etti.

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