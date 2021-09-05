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Korona Virüs Koronavirüs aşısında yabancı madde tespit edildi! Asya ülkesinde yüz binlerce doz aşı toplatılacak
Korona Virüs

Koronavirüs aşısında yabancı madde tespit edildi! Asya ülkesinde yüz binlerce doz aşı toplatılacak

Japonya'da, içeriğinde yabancı madde saptanan 1,6 milyon doz Moderna aşısının toplatılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 07:42:00 - 2021-09-05 08:54:24
Koronavirüs aşısında yabancı madde tespit edildi! Asya ülkesinde yüz binlerce doz aşı toplatılacak

ABD'li ecza devi Moderna ile Japonya'daki satışı ve dağıtımından sorumlu partneri Takeda, içeriğinde yabancı madde bulunan aşılara yönelik karar aldı.

Buna göre muhteviyatında yabancı madde ve şişeciklerinde kirlenme saptanan kullanılmamış 1.6 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı geri toplatılacak.

Japonya Sağlık Bakanlığı önceki hafta, açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde kirlenme, bazı şişeciklerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklamıştı.

Bakanlık, Moderna'nın İspanya'da üretilen yaklaşık 1,6 milyon dozunun kullanımının önlem olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Takeda ise güvenlik önlemi olarak İspanya'da aynı üretim bandından çıkan dozların Japonya'daki kullanımına ara verdiklerini bildirmişti.

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