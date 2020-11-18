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Korona Virüs Koronavirüs aşısında heyecanlandıran gelişme!
Korona Virüs

Koronavirüs aşısında heyecanlandıran gelişme!

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna'nın koronavirüse karşı geliştirdiği aşıya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin başkanı Dr. Stephen Hoge birkaç milyon doz aşı ürettiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 04:31:00 -
Koronavirüs aşısında heyecanlandıran gelişme!

Geçtiğimiz günlerde, ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının virüse karşı yüzde 95,4 oranında etkili olduğu açıklanmıştı. O aşıya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Moderna'nın Başkanı Dr. Stephen Hoge, Covid-19 aşısının ABD'de birkaç milyon doz üretildiğini açıkladı.

Test sonuçlarından elde edilen ilk verileri önemli bir dönüm noktası olarak nitelendiren Hoge, BioNTech ve Pfizer şirketlerinin geliştirdiği aşıya da değindi.

İki farklı şirketten benzer sonuçlar gelmesinin rahatlatıcı olduğunu dile getiren Hoge, "Bu bize bir aşının, salgını durdurabileceği ve eski hayatlarımıza dönebileceğimiz yönünde ümit vermeli. Ancak bu sorunu tek başına Moderna çözemez. Küresel talebi karşılamak için birçok aşıya ihtiyaç olacak." şeklinde konuştu.

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