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Korona Virüs Koronavirüs aşısında flaş gelişme! DSÖ'ye başvuruda bulundular
Korona Virüs

Koronavirüs aşısında flaş gelişme! DSÖ'ye başvuruda bulundular

Rusya Gamaleya Araştırma Merkezi'nin yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği 'Sputnik V' isimli aşı için Dünya Sağlık Örgütü'ne onay başvurusunda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 19:49:00 -
Koronavirüs aşısında flaş gelişme! DSÖ'ye başvuruda bulundular

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı Rusya'da geliştirilen 'Sputnik V' isimli aşıya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Rusya Gamaleya Araştırma Merkezi, gönüllülere uygulanan aşının onay alması için Dünya Sağlık Örgütü'ne başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DSÖ Rusya Temsilcisi Melita Vujnoviç, "DSÖ tarafından henüz herhangi bir aşı için açıklama yapılmadı. Çünkü aşılar öncesinde bir değerlendirme aşamasından geçiyor. Bu, pandemi durumlarında yapılan gerekli bir sertifikalandırma süreci. Bu süreçte tüm aşıların Rusya'da olduğu gibi öncelikle kendi ülkelerinde onay sürecini tamamlamış olmaları gerekir. Sputnik V aşısı, şu an için DSÖ'nün genel merkezi Cenevre'de onay için başvuru aşamasında. Hepimiz bu sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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