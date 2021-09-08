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Gündem Koronavirüs aşısına karşı olan Yıldız Tilbe'den dikkat çeken karar
Gündem

Koronavirüs aşısına karşı olan Yıldız Tilbe'den dikkat çeken karar

Koronavirüs aşısına karşı açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Yıldız Tilbe karar değiştirip aşı olmaya karar verdi. Tilbe, ilk doz aşısını oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 09:54:00 -
Koronavirüs aşısına karşı olan Yıldız Tilbe'den dikkat çeken karar

Posta'nın haberine göre Yıldız Tilbe, aşı olmayı reddetmişti. Sosyal medyadan "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diye açıklama yapmıştı.

Sık sık koronavirüs aşısı karşıtı açıklamalar yaparak, "Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün" diyen şarkıcı, gerekirse konserlerini iptal edeceğini de söylemişti.

Yıldız Tilbe'nin bu açıklamalarından sonra 18 Eylül'de vereceği Kıbrıs konseri iptal edildi.

6 Eylül itibarıyla seyahate çıkmak, sinema, tiyatro ve konserlere gitmek için aşı kartı ya da PCR testi istenmeye başlanınca Yıldız Tilbe fikir değiştirdi, önceki gün ilk doz aşısını oldu.

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Yorumlar

Mehmedi

Fazla esrardan kafası bulanıkken karşıyım demiş kendine gelince aşı olmuş..
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